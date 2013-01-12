Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нельсен
Райан Нельсен
90
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Фабио Перейра
Фабио
90
-
Онуоха
Недум Онуоха
90
-
Пак
Джи-Сун Пак
90
-
Мбиа
Стефан Мбиа
90
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
-
Макки
Джейми Макки
90
-
Дерри
Шон Дерри
90
-
Таарабт
Адель Таарабт
90
Запасные
-
Грин
Роберт Грин
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
-
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
-
Форлин
Алехандро Форлин
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
-
Ботройд
Джей Ботройд
-
Кэмпбелл
Дадли Кэмпбелл
Тоттенхэм
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Доусон
Майкл Доусон
90
-
Ноутон
Кайл Ноутон
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
25
-
Дембеле
Мусса Дембеле
90
-
Леннон
Аарон Леннон
79
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Дефо
Джермейн Дефо
90
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
69
Запасные
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Фридель
Брэд Фридель
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
-
Колкер
Стивен Колкер
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Демпси
Клинт Демпси
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
-
Паркер
Скотт Паркер