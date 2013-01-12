Норвич Сити
мин
-
Банн
Марк Банн
90
-
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
-
Мартин
Расселл Мартин
90
-
Тернер
Майкл Тернер
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
Джонсон
Брэдли Джонсон
90
-
Снодграсс
Роберт Снодграсс
77
-
Пилкингтон
Энтони Пилкингтон
90
-
Хулахан
Весли Хулахан
90
-
Джексон
Симеон Джексон
68
Запасные
-
Радди
Джон Радди
-
Беннетт
Райан Беннетт
-
Барнетт
Леон Барнетт
-
Беннетт
Эллиот Беннетт
-
Фокс
Дэвид Фокс
-
Кейн
Гарри Кейн
-
Холт
Грант Холт
Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Перч
Джеймс Перч
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Анита
Вурнон Анита
84
-
Марво
Сильвен Марво
90
-
Обертан
Габриэль Обертан
57
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
Запасные
-
Харпер
Стефен Харпер
-
Тавернье
Джеймс Тавернье
-
Бигиримана
Гаэль Бигиримана
-
Амалфитано
Ромен Амалфитано
-
Кабай
Йоан Кабай
-
Рэнжер
Найл Рэнжер
-
Амеоби
Сэм Амеоби