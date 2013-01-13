Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Вермален
Томас Вермален
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Подольски
Лукас Подольски
57
-
Уилшир
Джек Уилшир
90
-
Диаби
Абу Диаби
62
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
12
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
Запасные
-
Манноне
Вито Манноне
-
Сантос
Андре Сантос
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Жиру
Оливье Жиру
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Франсиско
Хави Гарсия
90
-
Тевес
Карлос Тевес
75
-
Милнер
Джеймс Милнер
21'
90
-
Джеко
Эдин Джеко
31'
88
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Рекик
Карим Рекик
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
-
Суарес
Денис Суарес
-
Синклейр
Скотт Синклейр
-
Балотелли
Марио Балотелли