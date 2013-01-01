Вест Бромвич
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
90
-
Джонс
Билли Джонс
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
-
Брант
Крис Брант
84
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
-
Гера
Золтан Гера
65
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
65
-
Лукаку
Ромелу Лукаку
49'
90
Запасные
-
Майхилл
Боаз Майхилл
-
Доусон
Крейг Доусон
-
Хара
Гонсало Хара
-
Торне
Джордж Торне
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Лонг
Шейн Лонг
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
Фулхэм
мин
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
90
-
Бриггс
Мэттью Бриггс
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
-
Качаниклич
Александер Качаниклич
58'
90
-
Карагунис
Георгиос Карагунис
76
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
Руис
Брайан Руис
90
-
Бербатов
Димитар Бербатов
38'
90
Запасные
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
-
Сендерос
Филипп Сендерос
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
-
Фрей
Керим Фрей
-
Касами
Пайтим Касами
-
Родальега
Уго Родальега