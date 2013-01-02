Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Перч
Джеймс Перч
87
-
Анита
Вурнон Анита
90
-
Тиоте
Шейк Тиоте
80
-
Марво
Сильвен Марво
90
-
Обертан
Габриэль Обертан
66
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
2'
90
-
Амеоби
Шола Амеоби
90
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Тавернье
Джеймс Тавернье
-
Бигиримана
Гаэль Бигиримана
-
Абид
Мехди Абид
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
Рэнжер
Найл Рэнжер
-
Амеоби
Сэм Амеоби
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
43'
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Елавич
Никица Елавич
88
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
58
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Даффи
Шейн Даффи
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
-
Аничебе
Виктор Аничебе