Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
43'
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
74'
77
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Туре
Яя Туре
90
-
Милнер
Джеймс Милнер
90
-
Сильва
Давид Сильва
82
-
Джеко
Эдин Джеко
56'
90
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Настасич
Матия Настасич
-
Туре
Коло Туре
-
Хави Гарсия
Хави Гарсия
-
Синклейр
Скотт Синклейр
-
Разак
Абдул Разак
-
Тевес
Карлос Тевес
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Адам
Чарли Адам
68
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Джером
Кэмерон Джером
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
50
Запасные
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Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Крауч
Питер Крауч