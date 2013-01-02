Челси
мин
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
-
Бертранд
Райан Бертранд
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Мозес
Виктор Мозес
73
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
78
-
Луис
Давид Луис
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
90
-
Марин
Марко Марин
58
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Илариу
Энрике Илариу
-
Коул
Эшли Коул
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Азар
Эден Азар
-
Пиазон
Лукас Пиазон
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
-
Мата
Хуан Мата
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Фабио Перейра
Фабио
90
-
Нельсен
Райан Нельсен
90
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Онуоха
Недум Онуоха
90
-
Дерри
Шон Дерри
90
-
Мбиа
Стефан Мбиа
90
-
Таарабт
Адель Таарабт
90
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
89
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
16
-
Макки
Джейми Макки
90
Запасные
-
Грин
Роберт Грин
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
-
Пак
Джи-Сун Пак
-
Дайер
Кирон Дайер
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
-
Форлин
Алехандро Форлин
-
Сиссе
Джибриль Сиссе