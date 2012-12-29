Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Джонс 16'
Апсон 67'
Джером 90'
3 : 3
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ламберт 10'
Родригес 24'
Уилкинсон 36'
АПЛ, 20 тур

АПЛ,

20 тур

Англия
29 дек. 2012, 18:00 МСК
29.12.2012, 18:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Апсон
Мэттью Апсон
67'
67'
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
36'
70
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
58
-
Кайтли
Майкл Кайтли
75
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
16'
16'
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Адам
Чарли Адам
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Оуэн
Майкл Оуэн
-
Крауч
Питер Крауч
-
Джером
Кэмерон Джером
90'
Саутгемптон
мин
-
Дэвис
Келвин Дэвис
90
-
Шоу
Люк Шоу
82
-
Йошида
Мая Йошида
90
-
Хойвельд
Йос Хойвельд
90
-
Фонте
Жозе Фонте
90
-
До Прадо
Гильерме До Прадо
90
-
Корк
Джек Корк
90
-
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
-
Панчеон
Джейсон Панчеон
85
-
Ламберт
Рики Ламберт
10'
10'
90
-
Родригес
Джей Родригес
24'
24'
90
Запасные
-
Де Риддер
Стив Де Риддер
-
Боруц
Артур Боруц
-
Ричардсон
Фрейзер Ричардсон
-
Фокс
Даниэль Фокс
-
Рамирес
Гастон Рамирес
-
Дэвис
Стивен Дэвис
-
Маюка
Эммануэль Маюка