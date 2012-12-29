Фулхэм
мин
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
90
-
Бриггс
Мэттью Бриггс
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Фрей
Керим Фрей
84
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
-
Карагунис
Георгиос Карагунис
90
-
Дежага
Ашкан Дежага
76
-
Руис
Брайан Руис
56'
90
-
Бербатов
Димитар Бербатов
90
Запасные
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
-
Сендерос
Филипп Сендерос
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
-
Келли
Стефен Келли
-
Родальега
Уго Родальега
Суонси
мин
-
Треммель
Герхард Треммель
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Монк
Гарри Монк
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Тиндалли
Двайт Тиндалли
90
-
Агустьен
Кеми Агустьен
82
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
52'
90
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
46
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
66
-
Дайер
Натан Дайер
90
-
Грэм
Дэнни Грэм
19'
90
Запасные
-
Ворм
Михел Ворм
-
Дэвис
Бен Дэвис
-
Бартли
Кайл Бартли
-
Бриттон
Леон Бриттон
-
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
-
Шехтер
Итай Шехтер
-
Мур
Люк Мур