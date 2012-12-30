Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
3'
81
-
Осман
Леон Осман
90
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
77
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
75
-
Аничебе
Виктор Аничебе
90
-
Елавич
Никица Елавич
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Браунинг
Таяс Браунинг
-
Даффи
Шейн Даффи
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Баркли
Росс Баркли
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
46
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Азар
Эден Азар
72
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
40'
70'
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Мата
Хуан Мата
85
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Аке
Натан Аке
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Марин
Марко Марин
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
-
Пиазон
Лукас Пиазон
-
Мозес
Виктор Мозес