Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Вермален
Томас Вермален
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Подольски
Лукас Подольски
64'
82
-
Уилшир
Джек Уилшир
90
-
Артета
Микель Артета
90
-
Касорла
Санти Касорла
86
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
50'
74
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
20'
73'
90'
90
Запасные
-
Манноне
Вито Манноне
-
Джуру
Йохан Джуру
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Жервиньо
Жервиньо
-
Жиру
Оливье Жиру
Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Перч
Джеймс Перч
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
82
-
Марво
Сильвен Марво
59'
87
-
Тиоте
Шейк Тиоте
90
-
Бигиримана
Гаэль Бигиримана
82
-
Обертан
Габриэль Обертан
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
-
Ба
Демба Ба
43'
69'
90
Запасные
-
Стрит
Реми Стрит
-
Харпер
Стефен Харпер
-
Тавернье
Джеймс Тавернье
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
Абид
Мехди Абид
-
Амеоби
Шола Амеоби
-
Амеоби
Сэм Амеоби