Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
77'
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
70
-
Гибсон
Даррон Гибсон
46
-
Осман
Леон Осман
52'
90
-
Елавич
Никица Елавич
90
-
Аничебе
Виктор Аничебе
70
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
-
Баркли
Росс Баркли
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Стам
Ронни Стам
79
-
Мэлони
Шон Мэлони
90
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
Джонс
Дэвид Джонс
72
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Коне
Аруна Коне
82'
90
Запасные
-
Голобарт
Роман Голобарт
-
Поллит
Майк Поллит
-
Рамис
Иван Рамис
-
Гомес
Жорди Гомес
-
МакМанаман
Каллум МакМанаман
-
Боселли
Мауро Боселли
-
Ди Санто
Франко Ди Санто