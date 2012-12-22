Вест Хэм
мин
-
Яскилайнен
Юсси Яскилайнен
90
-
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
-
Рид
Уинстон Рид
90
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
-
О'Брайен
Джой О'Брайен
71
-
Тэйлор
Мэттью Тэйлор
90
-
Джарвис
Мэттью Джарвис
88
-
О'Нил
Гари О'Нил
58
-
Нолан
Кевин Нолан
90
-
Нобл
Марк Нобл
90
-
Коул
Карлтон Коул
14'
90
Запасные
-
Шпигель
Рафаэль Шпигель
-
Спенс
Джордан Спенс
-
Диарра
Алу Диарра
-
Монкур
Джордж Монкур
-
Ллетгет
Себастьян Ллетгет
-
Коллисон
Джек Коллисон
-
Майга
Модибо Майга
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Невилл
Фил Невилл
85
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
73'
89
-
Гибсон
Даррон Гибсон
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Елавич
Никица Елавич
90
-
Аничебе
Виктор Аничебе
64'
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Даффи
Шейн Даффи
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Баркли
Росс Баркли
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит