Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Рекик
Карим Рекик
85
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Туре
Коло Туре
90
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Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90'
90
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Франсиско
Хави Гарсия
59
-
Туре
Яя Туре
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
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Тевес
Карлос Тевес
75
Запасные
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Райт
Ричард Райт
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Лескотт
Джолеон Лескотт
-
Компани
Венсан Компани
-
Синклейр
Скотт Синклейр
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Разак
Абдул Разак
-
Джеко
Эдин Джеко
Рединг
мин
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Федеричи
Адам Федеричи
90
-
Харт
Иан Харт
87
-
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
-
Пирс
Алекс Пирс
90
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Гантер
Крис Гантер
90
-
МакАнуфф
Джоби МакАнуфф
90
-
Карачан
Чем Карачан
72
-
Лейгертвуд
Микеле Лейгертвуд
90
-
Табб
Джей Табб
90
-
Кебе
Джимми Кебе
90
-
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
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Тэйлор
Стюарт Тэйлор
-
Шори
Никки Шори
-
Горкшс
Каспарс Горкшс
-
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
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Гатри
Дэнни Гатри
-
Хант
Ноэль Хант
-
Ле Фондре
Адам Ле Фондре