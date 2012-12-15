Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
85
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Адам
Чарли Адам
73
-
Джонс
Кенвин Джонс
52'
77
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
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Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Крауч
Питер Крауч
-
Джером
Кэмерон Джером
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
70
-
Елавич
Никица Елавич
90
Запасные
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Муха
Ян Муха
-
Даффи
Шейн Даффи
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
-
Баркли
Росс Баркли
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Веллиос
Апостолос Веллиос