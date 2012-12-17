Рединг
мин
-
Федеричи
Адам Федеричи
90
-
Шори
Никки Шори
90
-
Горкшс
Каспарс Горкшс
90
-
Мариаппа
Эдриан Мариаппа
90
-
Каммингс
Шон Каммингс
90
-
МакАнуфф
Джоби МакАнуфф
90
-
Лейгертвуд
Микеле Лейгертвуд
90
-
Табб
Джей Табб
90
-
Кебе
Джимми Кебе
69'
71
-
Погребняк
Павел Погребняк
60
-
Хант
Ноэль Хант
61
Запасные
-
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
-
Харт
Иан Харт
-
Пирс
Алекс Пирс
-
Гантер
Крис Гантер
-
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
-
МакКлири
Гэрэт МакКлири
-
Ле Фондре
Адам Ле Фондре
Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Вермален
Томас Вермален
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Подольски
Лукас Подольски
13'
90
-
Уилшир
Джек Уилшир
90
-
Артета
Микель Артета
90
-
Касорла
Санти Касорла
30'
33'
59'
81
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
73
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
78'
84
Запасные
-
Манноне
Вито Манноне
-
Косиельни
Лоран Косиельни
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Жервиньо
Жервиньо
-
Жиру
Оливье Жиру