Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Грин
Роберт Грин
90
-
Нельсен
Райан Нельсен
90
-
Хилл
Клинт Хилл
90
-
Онуоха
Недум Онуоха
90
-
Траоре
Арман Траоре
90
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
86
-
Мбиа
Стефан Мбиа
90
-
Форлин
Алехандро Форлин
90
-
Макки
Джейми Макки
90
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
-
Таарабт
Адель Таарабт
52'
69'
90
Запасные
-
Сезар
Жулио Сезар
-
Фабио
Фабио
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
-
Диаките
Самба Диаките
-
Дерри
Шон Дерри
Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
63
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Ритер
Саша Ритер
46
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
-
Дафф
Дэмьен Дафф
90
-
Родальега
Уго Родальега
73
-
Бербатов
Димитар Бербатов
90
Запасные
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Сендерос
Филипп Сендерос
-
Келли
Стефен Келли
-
Качаниклич
Александер Качаниклич
-
Карагунис
Георгиос Карагунис
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Петрич
Младен Петрич