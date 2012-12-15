Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
82
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Тиоте
Шейк Тиоте
75
-
Анита
Вурнон Анита
90
-
Перч
Джеймс Перч
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
79
-
Ба
Демба Ба
51'
90
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Тавернье
Джеймс Тавернье
-
Бигиримана
Гаэль Бигиримана
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
Марво
Сильвен Марво
-
Амеоби
Сэм Амеоби
-
Амеоби
Шола Амеоби
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Туре
Коло Туре
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
-
Насри
Самир Насри
37
-
Франсиско
Хави Гарсия
39'
90
-
Туре
Яя Туре
78'
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Тевес
Карлос Тевес
79
-
Агуэро
Серхио Агуэро
10'
90
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
-
Рекик
Карим Рекик
-
Синклейр
Скотт Синклейр
-
Разак
Абдул Разак
-
Джеко
Эдин Джеко