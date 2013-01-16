Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Азар
Эден Азар
45'
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
80
-
Мата
Хуан Мата
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
90
-
Ба
Демба Ба
25'
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Терри
Джон Терри
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Иванович
Бранислав Иванович
-
Марин
Марко Марин
-
Торрес
Фернандо Торрес
Саутгемптон
мин
-
Боруц
Артур Боруц
90
-
Шоу
Люк Шоу
90
-
Йошида
Мая Йошида
90
-
Хойвельд
Йос Хойвельд
90
-
Клайн
Натаниэл Клайн
90
-
До Прадо
Гильерме До Прадо
74
-
Корк
Джек Корк
90
-
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
-
Панчеон
Джейсон Панчеон
75'
90
-
Дэвис
Стивен Дэвис
67
-
Родригес
Джей Родригес
55
Запасные
-
Дэвис
Келвин Дэвис
-
Сиборн
Даниэль Сиборн
-
Фокс
Даниэль Фокс
-
Рамирес
Гастон Рамирес
-
Чаплоу
Ричард Чаплоу
-
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
-
Ламберт
Рики Ламберт