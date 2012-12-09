Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90'
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
90
-
Осман
Леон Осман
81
-
Миральяс
Кевин Миральяс
46
-
Елавич
Никица Елавич
90'
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
-
Баркли
Росс Баркли
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
Тоттенхэм
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Галлас
Вильям Галлас
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
90
-
Дембеле
Мусса Дембеле
77
-
Демпси
Клинт Демпси
76'
90
-
Леннон
Аарон Леннон
72
-
Дефо
Джермейн Дефо
85
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
-
Фридель
Брэд Фридель
-
Ноутон
Кайл Ноутон
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
Фальке
Яго Фальке
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун