Астон Вилла
мин
-
Гьюзан
Брэд Гьюзан
90
-
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
-
Бэйкер
Натан Бэйкер
90
-
Кларк
Киран Кларк
90
-
Личай
Эрик Личай
90
-
Беннэн
Бэрри Беннэн
78
-
Вествуд
Эшли Вествуд
90
-
Херд
Крис Херд
90
-
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
66
-
Бентеке
Кристиан Бентеке
90
-
Холмен
Бретт Холмен
66
Запасные
-
Гивен
Шей Гивен
-
Уильямс
Деррик Уильямс
-
Делф
Фабиан Делф
-
Эль-Ахмади
Карим Эль-Ахмади
-
Айрленд
Стивен Айрленд
-
Вайманн
Андреас Вайманн
-
Бент
Даррен Бент
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
68
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
76
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Крауч
Питер Крауч
-
Джером
Кэмерон Джером