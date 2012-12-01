Вест Бромвич
мин
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Майхилл
Боаз Майхилл
90
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Попов
Горан Попов
90
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Маколи
Гарет Маколи
90
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Ольссон
Йонас Ольссон
90
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Рид
Стивен Рид
90
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Якоб
Клаудио Якоб
81
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Дорранс
Грэм Дорранс
90
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Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
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Гера
Золтан Гера
64
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Розенберг
Маркус Розенберг
64
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Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
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Дэниэльс
Люк Дэниэльс
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Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
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Брант
Крис Брант
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
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Лукаку
Ромелу Лукаку
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Одемвингие
Питер Одемвингие
Сток Сити
мин
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Бегович
Асмир Бегович
90
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Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
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Шоттон
Райан Шоттон
90
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Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Хут
Роберт Хут
90
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Этерингтон
Мэттью Этерингтон
60
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Уилэн
Гленн Уилэн
90
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Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Адам
Чарли Адам
64
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Джонс
Кенвин Джонс
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
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Соренсен
Томас Соренсен
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Апсон
Мэттью Апсон
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Уилкинсон
Энди Уилкинсон
-
Кайтли
Майкл Кайтли
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Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Эду
Морис Эду
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Уайтхэд
Дин Уайтхэд