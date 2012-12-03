Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Сантон
Давиде Сантон
50
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
76
-
Тиоте
Шейк Тиоте
46
-
Анита
Вурнон Анита
90
-
Марво
Сильвен Марво
90
-
Ба
Демба Ба
13'
21'
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
90
Запасные
-
Харпер
Стефен Харпер
-
Тавернье
Джеймс Тавернье
-
Бигиримана
Гаэль Бигиримана
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
Рэнжер
Найл Рэнжер
-
Амеоби
Шола Амеоби
-
Амеоби
Сэм Амеоби
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
46
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Стам
Ронни Стам
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
Гомес
Жорди Гомес
22
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Джонс
Дэвид Джонс
90
-
Коне
Аруна Коне
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
83
Запасные
-
Файви
Фрэйзер Файви
-
Голобарт
Роман Голобарт
-
Поллит
Майк Поллит
-
Родригес
Адриан Лопес Родригес
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
-
МакМанаман
Каллум МакМанаман
-
Боселли
Мауро Боселли