Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Коларов
Александар Коларов
8
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Компани
Венсан Компани
90
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Лескотт
Джолеон Лескотт
90
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Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
90
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Насри
Самир Насри
90
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Бэрри
Гарет Бэрри
90
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Туре
Яя Туре
90
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Тевес
Карлос Тевес
42'
68
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Сильва
Давид Сильва
90
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Джеко
Эдин Джеко
81
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
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Туре
Коло Туре
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
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Хави Гарсия
Хави Гарсия
-
Синклейр
Скотт Синклейр
-
Балотелли
Марио Балотелли
-
Агуэро
Серхио Агуэро
Эвертон
мин
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Ховард
Тим Ховард
90
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Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
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Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Хибберт
Тони Хибберт
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
32'
90
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
74
-
Елавич
Никица Елавич
90
Запасные
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Муха
Ян Муха
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Хейтинга
Джон Хейтинга
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Баркли
Росс Баркли
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Веллиос
Апостолос Веллиос