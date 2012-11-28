Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Хибберт
Тони Хибберт
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Гибсон
Даррон Гибсон
73
-
Феллайни
Маруан Феллайни
28'
90
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
62
-
Елавич
Никица Елавич
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Баркли
Росс Баркли
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Вермален
Томас Вермален
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
4
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
80
-
Артета
Микель Артета
90
-
Уилшир
Джек Уилшир
90
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
1'
90
-
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
-
Манноне
Вито Манноне
-
Гиббс
Киран Гиббс
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
-
Росицки
Томаш Росицки
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Жервиньо
Жервиньо
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен