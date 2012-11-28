Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Бертранд
Райан Бертранд
62
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
-
Азар
Эден Азар
80
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Мата
Хуан Мата
-
Марин
Марко Марин
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
-
Мозес
Виктор Мозес
Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Сендерос
Филипп Сендерос
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Карагунис
Георгиос Карагунис
73
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
-
Диарра
Махамаду Диарра
63
-
Дафф
Дэмьен Дафф
90
-
Бербатов
Димитар Бербатов
90
-
Родальега
Уго Родальега
82
Запасные
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
-
Келли
Стефен Келли
-
Касами
Пайтим Касами
-
Фрей
Керим Фрей
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Петрич
Младен Петрич