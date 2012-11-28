Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
68
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Адам
Чарли Адам
68
-
Крауч
Питер Крауч
40
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
81'
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером
Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
-
Перч
Джеймс Перч
90
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
-
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
-
Тиоте
Шейк Тиоте
90
-
Анита
Вурнон Анита
87
-
Ба
Демба Ба
90
-
Сиссе
Паписс-Демба Сиссе
47'
87
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Тавернье
Джеймс Тавернье
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
-
Бигиримана
Гаэль Бигиримана
-
Марво
Сильвен Марво
-
Рэнжер
Найл Рэнжер
-
Амеоби
Сэм Амеоби