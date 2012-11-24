Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
72
-
Уилэн
Гленн Уилэн
90
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Адам
Чарли Адам
26'
82
-
Крауч
Питер Крауч
77
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Кайтли
Майкл Кайтли
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером
Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
-
Сендерос
Филипп Сендерос
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Карагунис
Георгиос Карагунис
73
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
80
-
Дежага
Ашкан Дежага
90
-
Бербатов
Димитар Бербатов
90
-
Петрич
Младен Петрич
90
Запасные
-
Банья
Чарльз Банья
-
Этеридж
Нил Этеридж
-
Келли
Стефен Келли
-
Диарра
Махамаду Диарра
-
Касами
Пайтим Касами
-
Дафф
Дэмьен Дафф
-
Родальега
Уго Родальега