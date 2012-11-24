Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
90
-
Овьедо
Брайан Овьедо
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
12'
90
-
Елавич
Никица Елавич
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Даффи
Шейн Даффи
-
Хибберт
Тони Хибберт
-
Баркли
Росс Баркли
-
Кеннеди
Мэттью Кеннеди
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
Норвич Сити
мин
-
Радди
Джон Радди
82
-
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
-
Беннетт
Райан Беннетт
90
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
90'
90
-
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
Джонсон
Брэдли Джонсон
90
-
Снодграсс
Роберт Снодграсс
89
-
Пилкингтон
Энтони Пилкингтон
90
-
Хулахан
Весли Хулахан
75
-
Холт
Грант Холт
90
Запасные
-
Банн
Марк Банн
-
Тирней
Марк Тирней
-
Барнетт
Леон Барнетт
-
Беннетт
Эллиот Беннетт
-
Хаусон
Джонатан Хаусон
-
Джексон
Симеон Джексон
-
Морисон
Стив Морисон