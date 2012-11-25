Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Азар
Эден Азар
71
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
79
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
90
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Марин
Марко Марин
-
Мозес
Виктор Мозес
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Коларов
Александар Коларов
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
-
Милнер
Джеймс Милнер
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Агуэро
Серхио Агуэро
85
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Джеко
Эдин Джеко
69
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Туре
Коло Туре
-
Сисенандо
Майкон Дуглас Сисенандо
-
Насри
Самир Насри
-
Хави Гарсия
Хави Гарсия
-
Тевес
Карлос Тевес
-
Балотелли
Марио Балотелли