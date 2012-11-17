Вест Бромвич
мин
-
Майхилл
Боаз Майхилл
90
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Джонс
Билли Джонс
90
-
Гера
Золтан Гера
70
-
Якоб
Клаудио Якоб
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
70
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
51'
90
-
Лонг
Шейн Лонг
10'
80
Запасные
-
Дэниэльс
Люк Дэниэльс
-
Попов
Горан Попов
-
Рид
Стивен Рид
-
Дорранс
Грэм Дорранс
-
Брант
Крис Брант
-
Фортуне
Марк-Антуан Фортуне
-
Розенберг
Маркус Розенберг
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Бертранд
Райан Бертранд
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Старридж
Даниэль Старридж
90
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
80
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
63
-
Азар
Эден Азар
39'
90
-
Мозес
Виктор Мозес
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
63
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Коул
Эшли Коул
-
Иванович
Бранислав Иванович
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
-
Марин
Марко Марин
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
-
Мата
Хуан Мата