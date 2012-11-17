Ньюкасл Юнайтед
мин
-
Крул
Тим Крул
90
-
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
-
Сантон
Давиде Сантон
90
-
Уильямсон
Майкл Уильямсон
90
-
Симпсон
Дэнни Симпсон
74
-
Тиоте
Шейк Тиоте
90
-
Фергюсон
Шейн Фергюсон
46
-
Бен Арфа
Атем Бен Арфа
90
-
Анита
Вурнон Анита
90
-
Амеоби
Сэм Амеоби
80
-
Ба
Демба Ба
90'
90
Запасные
-
Эллиот
Роб Эллиот
-
Тавернье
Джеймс Тавернье
-
Бигиримана
Гаэль Бигиримана
-
Амалфитано
Ромен Амалфитано
-
Абид
Мехди Абид
-
Марво
Сильвен Марво
-
Амеоби
Шола Амеоби
Суонси
мин
-
Треммель
Герхард Треммель
90
-
Дэвис
Бен Дэвис
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Монк
Гарри Монк
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
87'
90
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
-
Шехтер
Итай Шехтер
66
-
Дайер
Натан Дайер
63
-
Перес Куэста
Мигель Перес Куэста
58'
82
Запасные
-
Корнелл
Дэвид Корнелл
-
Флорес Морено
Хосе Мануэль Флорес Морено
-
Тиндалли
Двайт Тиндалли
-
Агустьен
Кеми Агустьен
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
-
Мур
Люк Мур
-
Грэм
Дэнни Грэм