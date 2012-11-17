Арсенал
мин
-
Щесны
Войцех Щесны
90
-
Вермален
Томас Вермален
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
24'
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Подольски
Лукас Подольски
42'
81
-
Артета
Микель Артета
90
-
Уилшир
Джек Уилшир
72
-
Касорла
Санти Касорла
60'
90
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
90'
90
-
Жиру
Оливье Жиру
45'
86
Запасные
-
Манноне
Вито Манноне
-
Сантос
Андре Сантос
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
-
Аршавин
Андрей Аршавин
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Тоттенхэм
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Ноутон
Кайл Ноутон
46
-
Галлас
Вильям Галлас
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Уокер
Кайл Уокер
46
-
Бэйл
Гарет Бэйл
71'
90
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
90
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
72
-
Леннон
Аарон Леннон
90
-
Дефо
Джермейн Дефо
90
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
11'
90
Запасные
-
Фридель
Брэд Фридель
-
Доусон
Майкл Доусон
-
Демпси
Клинт Демпси
-
Кэрролл
Том Кэрролл
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
Ливермор
Джейк Ливермор