Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
65
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
90
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Уотсон
Бен Уотсон
85
-
Коне
Аруна Коне
44'
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
86
Запасные
-
Файви
Фрэйзер Файви
-
Поллит
Майк Поллит
-
Стам
Ронни Стам
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
Гомес
Жорди Гомес
-
МакМанаман
Каллум МакМанаман
-
Боселли
Мауро Боселли
Вест Бромвич
мин
-
Майхилл
Боаз Майхилл
90
-
Джонс
Билли Джонс
90
-
Маколи
Гарет Маколи
90
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
90
-
Якоб
Клаудио Якоб
90
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
90
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
31'
68
-
Брант
Крис Брант
90
-
Лукаку
Ромелу Лукаку
86
-
Лонг
Шейн Лонг
69
Запасные
-
Дэниэльс
Люк Дэниэльс
-
Попов
Горан Попов
-
Тамаш
Габриэль Тамаш
-
Дорранс
Грэм Дорранс
-
Гера
Золтан Гера
-
Розенберг
Маркус Розенберг
-
Одемвингие
Питер Одемвингие