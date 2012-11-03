Тоттенхэм
мин
-
Фридель
Брэд Фридель
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Галлас
Вильям Галлас
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Уокер
Кайл Уокер
79
-
Демпси
Клинт Демпси
90
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
23
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
90
-
Леннон
Аарон Леннон
90
-
Бэйл
Гарет Бэйл
90
-
Дефо
Джермейн Дефо
57
Запасные
-
Льорис
Уго Льорис
-
Доусон
Майкл Доусон
-
Ноутон
Кайл Ноутон
-
Кэрролл
Том Кэрролл
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
-
Фальке
Яго Фальке
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
90
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
Уотсон
Бен Уотсон
56'
90
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Коне
Аруна Коне
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
69
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Родригес
Адриан Лопес Родригес
-
Стам
Ронни Стам
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
Гомес
Жорди Гомес
-
Боселли
Мауро Боселли
-
МакМанаман
Каллум МакМанаман