Суонси
мин
-
Треммель
Герхард Треммель
90
-
Дэвис
Бен Дэвис
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Монк
Гарри Монк
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
65
-
Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
-
Перес Куэста
Мигель Перес Куэста
79
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
65
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
88'
90
Запасные
-
Корнелл
Дэвид Корнелл
-
Тейт
Алан Тейт
-
Тиндалли
Двайт Тиндалли
-
Агустьен
Кеми Агустьен
-
Шехтер
Итай Шехтер
-
Дайер
Натан Дайер
-
Грэм
Дэнни Грэм
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
46
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
80
-
Мозес
Виктор Мозес
61'
73
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Пиазон
Лукас Пиазон
-
Марин
Марко Марин
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
-
Старридж
Даниэль Старридж