Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Нельсен
Райан Нельсен
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Траоре
Арман Траоре
84
-
Босингва
Жозе Босингва
90
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
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Диаките
Самба Диаките
90
-
Макки
Джейми Макки
81
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
66'
90
-
Таарабт
Адель Таарабт
90
Запасные
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Грин
Роберт Грин
-
Хилл
Клинт Хилл
-
Онуоха
Недум Онуоха
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
-
Форлин
Алехандро Форлин
-
Дерри
Шон Дерри
-
Замора
Бобби Замора
Рединг
мин
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МакКарти
Алекс МакКарти
90
-
Шори
Никки Шори
90
-
Горкшс
Каспарс Горкшс
16'
90
-
Моррисон
Шон Моррисон
90
-
Гантер
Крис Гантер
90
-
МакАнуфф
Джоби МакАнуфф
79
-
Лейгертвуд
Микеле Лейгертвуд
90
-
Табб
Джей Табб
90
-
Робертс
Джейсон Робертс
88
-
Хант
Ноэль Хант
90
-
МакКлири
Гэрэт МакКлири
62
Запасные
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Федеричи
Адам Федеричи
-
Пирс
Алекс Пирс
-
Каммингс
Шон Каммингс
-
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
-
Кебе
Джимми Кебе
-
Погребняк
Павел Погребняк
-
Ле Фондре
Адам Ле Фондре