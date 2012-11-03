Манчестер Юнайтед
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Эвра
Патрис Эвра
66'
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Эванс
Джонни Эванс
90
-
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
-
Янг
Эшли Янг
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Клеверли
Том Клеверли
60
-
Руни
Уэйн Руни
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
81
-
ван Перси
Робин ван Перси
3'
90
Запасные
-
Линдегаард
Андерс Линдегаард
-
Уоттон
Скотт Уоттон
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
-
Скоулз
Пол Скоулз
-
Пауэлл
Ник Пауэлл
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
-
Чичарито
Чичарито
Арсенал
мин
-
Манноне
Вито Манноне
90
-
Сантос
Андре Сантос
90
-
Вермален
Томас Вермален
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Подольски
Лукас Подольски
80
-
Артета
Микель Артета
90
-
Уилшир
Джек Уилшир
90
-
Касорла
Санти Касорла
90'
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
51
-
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
-
Мартинес
Эмилиано Мартинес
-
Косиельни
Лоран Косиельни
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
-
Аршавин
Андрей Аршавин
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
Шамах
Маруан Шамах