Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
59
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Диарра
Махамаду Диарра
76
-
Качаниклич
Александер Качаниклич
68
-
Дафф
Дэмьен Дафф
90
-
Бербатов
Димитар Бербатов
90
-
Руис
Брайан Руис
90
Запасные
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
-
Сендерос
Филипп Сендерос
-
Карагунис
Георгиос Карагунис
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
-
Дежага
Ашкан Дежага
-
Петрич
Младен Петрич
-
Родальега
Уго Родальега
Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
55'
72'
90
-
Осман
Леон Осман
90
-
Миральяс
Кевин Миральяс
79
-
Елавич
Никица Елавич
89
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Дистен
Сильвен Дистен
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
-
Аничебе
Виктор Аничебе