Эвертон
мин
-
Ховард
Тим Ховард
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Дистен
Сильвен Дистен
90
-
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
-
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
-
Осман
Леон Осман
22'
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
90
-
Миральяс
Кевин Миральяс
46
-
Нейсмит
Стивен Нейсмит
35'
85
-
Елавич
Никица Елавич
90
Запасные
-
Муха
Ян Муха
-
Хейтинга
Джон Хейтинга
-
Хибберт
Тони Хибберт
-
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
-
Овьедо
Брайан Овьедо
-
Гуйе
Магайе Гуйе
-
Веллиос
Апостолос Веллиос
Ливерпуль
мин
-
Джонс
Брэд Джонс
90
-
Энрике
Хосе Энрике
90
-
Шкртел
Мартин Шкртел
90
-
Аггер
Даниэль Аггер
90
-
Уисдом
Андре Уисдом
70
-
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
-
Джеррард
Стивен Джеррард
90
-
Аллен
Джо Аллен
90
-
Шахин
Нури Шахин
46
-
Хесус Фернандес
Сусо
46
-
Суарес
Луис Суарес
20'
90
Запасные
-
Рейна
Пепе Рейна
-
Каррагер
Джейми Каррагер
-
Коатес
Себастьян Коатес
-
Ассаиди
Уссама Ассаиди
-
Шелви
Джонджо Шелви
-
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
Даунинг
Стюарт Даунинг