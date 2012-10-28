Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Азар
Эден Азар
81
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
52'
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
66
-
Мата
Хуан Мата
43'
71
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Марин
Марко Марин
-
Мозес
Виктор Мозес
-
Старридж
Даниэль Старридж
Манчестер Юнайтед
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Эванс
Джонни Эванс
90
-
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
-
Янг
Эшли Янг
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Клеверли
Том Клеверли
64
-
Руни
Уэйн Руни
75
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
-
ван Перси
Робин ван Перси
12'
90
Запасные
-
Линдегаард
Андерс Линдегаард
-
Скоулз
Пол Скоулз
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
-
Гиггз
Райан Гиггз
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
-
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
-
Чичарито
Чичарито