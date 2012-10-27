Арсенал
мин
-
Манноне
Вито Манноне
90
-
Сантос
Андре Сантос
90
-
Вермален
Томас Вермален
90
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Санья
Бакари Санья
90
-
Подольски
Лукас Подольски
70
-
Артета
Микель Артета
84'
90
-
Уилшир
Джек Уилшир
65
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
-
Жиру
Оливье Жиру
90
Запасные
-
Мартинес
Эмилиано Мартинес
-
Косиельни
Лоран Косиельни
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
-
Аршавин
Андрей Аршавин
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
Жервиньо
Жервиньо
Куинз Парк Рейнджерс
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Траоре
Арман Траоре
73
-
Нельсен
Райан Нельсен
90
-
Мбиа
Стефан Мбиа
90
-
Босингва
Жозе Босингва
90
-
Таарабт
Адель Таарабт
90
-
Диаките
Самба Диаките
90
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
-
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
78
-
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
90
-
Замора
Бобби Замора
72
Запасные
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Эфрейм
Хоган Эфрейм
-
Грин
Роберт Грин
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
-
Онуоха
Недум Онуоха
-
Макки
Джейми Макки
-
Форлин
Алехандро Форлин
-
Сиссе
Джибриль Сиссе