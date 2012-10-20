Тоттенхэм
мин
-
Фридель
Брэд Фридель
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Галлас
Вильям Галлас
48'
90
-
Колкер
Стивен Колкер
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Демпси
Клинт Демпси
72
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
90
-
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
66
-
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
-
Леннон
Аарон Леннон
90
-
Дефо
Джермейн Дефо
55'
90
Запасные
-
Льорис
Уго Льорис
-
Доусон
Майкл Доусон
-
Ноутон
Кайл Ноутон
-
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
Фальке
Яго Фальке
-
Ливермор
Джейк Ливермор
-
Адебайор
Эммануэль Адебайор
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
17'
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Азар
Эден Азар
89
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
81
-
Мата
Хуан Мата
65'
69'
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Старридж
Даниэль Старридж
-
Мозес
Виктор Мозес