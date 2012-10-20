Суонси
мин
-
Ворм
Михел Ворм
90
-
Дэвис
Бен Дэвис
90
-
Ранхель
Анхель Ранхель
90
-
Флорес Морено
Хосе Мануэль Флорес Морено
90
-
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
-
Бриттон
Леон Бриттон
90
-
Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
83
-
Раутледж
Уэйн Раутледж
90
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
65'
73
-
Перес Куэста
Мигель Перес Куэста
67'
90
Запасные
-
Треммель
Герхард Треммель
-
Монк
Гарри Монк
-
Тиндалли
Двайт Тиндалли
-
Мур
Люк Мур
-
Шехтер
Итай Шехтер
-
Дайер
Натан Дайер
-
Грэм
Дэнни Грэм
Уиган Атлетик
мин
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
90
-
Рамис
Иван Рамис
90
-
Колдуэлл
Гэри Колдуэлл
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
70
-
Бойс
Эммерсон Бойс
69'
90
-
Мэлони
Шон Мэлони
90
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
МакАртур
Джеймс МакАртур
83
-
МакКарти
Джеймс МакКарти
90
-
Коне
Аруна Коне
90
-
Ди Санто
Франко Ди Санто
83
Запасные
-
Поллит
Майк Поллит
-
Джонс
Дэвид Джонс
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Гомес
Жорди Гомес
-
Миячи
Рио Миячи
-
Боселли
Мауро Боселли
-
МакМанаман
Каллум МакМанаман