Манчестер Юнайтед
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Эванс
Джонни Эванс
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Рафаэл Перейра
Рафаэл
90
-
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
47'
77
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Скоулз
Пол Скоулз
69
-
Руни
Уэйн Руни
26'
63'
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
74
-
ван Перси
Робин ван Перси
44'
90
Запасные
-
Линдегаард
Андерс Линдегаард
-
Уоттон
Скотт Уоттон
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
-
Гиггз
Райан Гиггз
-
Пауэлл
Ник Пауэлл
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
-
Чичарито
Чичарито
Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
-
Кайтли
Майкл Кайтли
57'
73
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
85
-
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
-
Адам
Чарли Адам
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
70
-
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Апсон
Мэттью Апсон
-
Уилсон
Марк Уилсон
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Оуэн
Майкл Оуэн
-
Джонс
Кенвин Джонс