Вест Хэм
мин
-
Яскилайнен
Юсси Яскилайнен
90
-
МакКартни
Джордж МакКартни
90
-
Рид
Уинстон Рид
90
-
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
-
Демель
Ги Демель
73
-
Джарвис
Мэттью Джарвис
90
-
Диаме
Мухамед Диаме
20'
82
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Нобл
Марк Нобл
90
-
Нолан
Кевин Нолан
90
-
Важ Те
Рикардо Важ Те
63
-
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
Запасные
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Хендерсон
Стефен Хендерсон
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Томкинс
Джеймс Томкинс
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
-
Тэйлор
Мэттью Тэйлор
-
О'Нил
Гари О'Нил
-
Коул
Карлтон Коул
-
Майга
Модибо Майга
Арсенал
мин
-
Манноне
Вито Манноне
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
56
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
90
-
Вермален
Томас Вермален
90
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
-
Подольски
Лукас Подольски
85
-
Артета
Микель Артета
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
-
Касорла
Санти Касорла
83'
90
-
Жерве Яо
Жервиньо
61
-
Жиру
Оливье Жиру
41'
90
Запасные
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Мартинес
Эмилиано Мартинес
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Сантос
Андре Сантос
-
Косиельни
Лоран Косиельни
-
Аршавин
Андрей Аршавин
-
Коклен
Франсис Коклен
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен