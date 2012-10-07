Саутгемптон
мин
-
Газзанига
Пауло Газзанига
90
-
Ричардсон
Фрейзер Ричардсон
8
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Йошида
Мая Йошида
90
-
Фонте
Жозе Фонте
4'
90'
90
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Фокс
Даниэль Фокс
90
-
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
-
Дэвис
Стивен Дэвис
90
-
Лаллана
Адам Лаллана
90
-
Панчеон
Джейсон Панчеон
62
-
Ламберт
Рики Ламберт
67
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Родригес
Джей Родригес
90
Запасные
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Ривс
Бен Ривс
-
Дэвис
Келвин Дэвис
-
Хойвельд
Йос Хойвельд
-
До Прадо
Гильерме До Прадо
-
Чаплоу
Ричард Чаплоу
-
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
-
Маюка
Эммануэль Маюка
Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
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Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
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Бэйрд
Крис Бэйрд
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
70
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Качаниклич
Александер Качаниклич
66
-
Дафф
Дэмьен Дафф
90
-
Родальега
Уго Родальега
90
-
Руис
Брайан Руис
90
Запасные
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Стокдейл
Дэвид Стокдейл
-
Бриггс
Мэттью Бриггс
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
-
Сендерос
Филипп Сендерос
-
Келли
Стефен Келли
-
Карагунис
Георгиос Карагунис
-
Касами
Пайтим Касами