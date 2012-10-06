Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
76'
78
-
Азар
Эден Азар
31'
90
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
82
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
22'
67
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
90
-
Мата
Хуан Мата
90
-
Торрес
Фернандо Торрес
14'
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Мозес
Виктор Мозес
Норвич Сити
мин
-
Радди
Джон Радди
90
-
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
-
Мартин
Расселл Мартин
90
-
Барнетт
Леон Барнетт
90
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
77
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
Джонсон
Брэдли Джонсон
68
-
Хулахан
Весли Хулахан
90
-
Хаусон
Джонатан Хаусон
90
-
Беннетт
Эллиот Беннетт
90
-
Холт
Грант Холт
11'
77
Запасные
-
Банн
Марк Банн
-
Беннетт
Райан Беннетт
-
Тернер
Майкл Тернер
-
Снодграсс
Роберт Снодграсс
-
Пилкингтон
Энтони Пилкингтон
-
Джексон
Симеон Джексон
-
Морисон
Стив Морисон