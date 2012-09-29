Фулхэм
мин
-
Шварцер
Марк Шварцер
90
-
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
-
Хьюз
Аарон Хьюз
90
-
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
-
Бэйрд
Крис Бэйрд
81
-
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
-
Ритер
Саша Ритер
90
-
Руис
Брайан Руис
90
-
Дафф
Дэмьен Дафф
90
-
Родальега
Уго Родальега
90
-
Петрич
Младен Петрич
10'
66
Запасные
-
Смит
Алекс Смит
-
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
-
Бриггс
Мэттью Бриггс
-
Келли
Стефен Келли
-
Качаниклич
Александер Качаниклич
-
Касами
Пайтим Касами
-
Карагунис
Георгиос Карагунис
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Настасич
Матия Настасич
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
-
Сильва
Давид Сильва
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
76
-
Туре
Яя Туре
90
-
Франсиско
Хави Гарсия
86
-
Тевес
Карлос Тевес
66
-
Агуэро
Серхио Агуэро
43'
90
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
-
Насри
Самир Насри
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Джеко
Эдин Джеко
-
Балотелли
Марио Балотелли