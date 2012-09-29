Арсенал
мин
-
Манноне
Вито Манноне
90
-
Гиббс
Киран Гиббс
90
-
Вермален
Томас Вермален
90
-
Косиельни
Лоран Косиельни
90
-
Дженкинсон
Карл Дженкинсон
90
-
Подольски
Лукас Подольски
67
-
Артета
Микель Артета
90
-
Диаби
Абу Диаби
17
-
Касорла
Санти Касорла
90
-
Рэмзи
Аарон Рэмзи
67
-
Жерве Яо
Жервиньо
42'
90
Запасные
-
Мартинес
Эмилиано Мартинес
-
Сантос
Андре Сантос
-
Мертезакер
Пер Мертезакер
-
Джуру
Йохан Джуру
-
Уолкотт
Тео Уолкотт
-
Жиру
Оливье Жиру
-
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Луис
Давид Луис
81
-
Терри
Джон Терри
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Дос Сантос
Оскар Дос Сантос
74
-
Мата
Хуан Мата
54'
85
-
Торрес
Фернандо Торрес
20'
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
-
Бертранд
Райан Бертранд
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
-
Мозес
Виктор Мозес